Путина оградят от больных депутатов Песков призвал депутатов не приходить больными на послание президента ФС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от вероятности заражения каким-либо вирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что около 20 депутатов Госдумы находятся на больничном. Он подчеркнул, что все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены. При этом представитель Кремля призвал всех болеющих парламентариев сидеть дома.

Он будет защищен на должном уровне. Все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности приняты, — сказал Песков.

Комментируя сообщения о том, что некоторые парламентарии находятся на больничном, Песков заметил, что «если люди болеют, нужно сидеть дома и болеть, это совершенно нормально».

Гораздо хуже прийти больным и кого-то заражать. Все должны соблюдать самостоятельную ответственность, [проявлять] чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег, — уверен представитель Кремля.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание.

На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

По словам Пескова, президент в ходе выступления сделает акцент на текущей ситуации — военной операции, экономике и социальной сфере. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.