Путин заявил о ярком и торжественном праздновании в России 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российского организационного комитета «Победа», заявил о ярком и торжественном праздновании в стране грядущего 9 Мая. Также глава государства отметил, что стране нужен национальный центр исторической памяти.

Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием, и готовить их нужно уже сейчас, — сказал Путин на заседании, в котором участвует в формате видеоконференцсвязи.

Президент предложил подготовить проект и собрать артефакты, связанные с Великой Отечественной войной, трофейные документы и продемонстрировать приказы нацистов.

Отношение в мире к событиям, связанным с предпосылками начала Второй мировой войны, её ходом и результатами, во многом даёт понимание современных процессов, — сказал глава государства.

Также президент заявил о важности предоставления равных прав всем участникам специальной военной операции. Он подчеркнул, что сражаются геройски, а некоторые отдали свои жизни за Россию.

И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий, — заявил Путин.

Также на заседании глава государства отметил, что России необходимы механизмы защиты, которые смогут противостоять попыткам использовать историю как оружие. В связи с этим он поддержал инициативу создания в стране национального центра исторической памяти.