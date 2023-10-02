Путин заявил о растущей востребованности рабочих специальностей

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Президент России Владимир Путин

Востребованность рабочих специальностей на рынке труда растет, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем среднего профессионального образования, опубликованном на сайте Кремля. По его словам, многое делается для выстраивания тесной связи между образовательными программами и потребностями реального сектора экономики.

Отрадно, что в последние годы престиж рабочих специальностей, их востребованность на рынке труда растут <...>. И конечно, многое делается для того, чтобы выстроить тесную связь между образовательными программами и потребностями реального сектора отечественной экономики, — сказано в поздравлении.

Ранее директор по развитию сервиса «Авито. Работа» Дмитрий Пучков рассказал, что весной и в начале лета 2023 года вырос спрос на специалистов в сфере строительства и промышленности. Такая тенденция, отметил он, демонстрирует общие тренды года.

В сентябре сообщалось, что в среднем по России зарплаты за год выросли на 39%, а в некоторых регионах специалистам стали платить в полтора раза больше. Лидером по росту стала Омская область, второе место поделили Саратовская и Оренбургская области, на третьем оказалась Волгоградская область.