Стало известно, каких специалистов работодатели чаще искали весной Директор по развитию «Авито. Работа» Пучков: весной вырос спрос на сотрудников в сфере строительства

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Весной и в начале лета 2023 года среди работодателей вырос спрос на специалистов в сфере строительства и промышленности, рассказала директор по развитию сервиса «Аивто. Работа» Дмитрий Пучков. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что эта тенденция демонстрирует общие тренды года.

Весной рынок труда приходит в точку пиковой активности. В 2023 году спрос работодателей на трудовые ресурсы весной и в начале лета подтверждает общие тренды года — в топ вакансий вошли профессии в отрасли строительства и промышленности, — подчеркнул эксперт.

По словам Пучков, число вакансий по итогам весны выросло на 28% по сравнению с зимним периодом. Наибольший прирост оказался у дорожных рабочих и составил 175%. Это связано с активной работой над крупными проектами и началом сезона в данной сфере. Второе место по увеличению количества вакансий заняли младшие IT-специалисты, на третьем месте оказались банковские работники. В сфере промышленности стали востребованными бетонщики, формовщики, штукатуры, строители, крановщики и монтажники. Также спрос повысился на менеджеров по работе с клиентами и домработниц.

Эксперты сервиса по подбору персонала ранее рассказали, что одними из самых востребованных специалистов в селах являются механизаторы. Это связано с тем, что современные технологии обработки полей требуют знаний о работе с дорогой и сложной техникой.