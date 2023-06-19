Раскрыты самые востребованные специальности в селах Эксперты назвали механизаторов одними из самых востребованных специалистов в селах

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Одними из самых востребованных специалистов в селах являются механизаторы. Это связано с тем, что современные технологии обработки полей требуют знаний о работе с дорогой и сложной техникой, рассказали эксперты сервиса по подбору персонала. В беседе с KP.RU они отметили, что сельское хозяйство активно развивается, появляются новые животноводческие фермы. В связи с этим работодатели ищут зоотехников, ветеринаров, агрономов, специалистов-тепличников и специалистов по постановке кормовых рационов.

Для привлечения кадров в отрасль работодатели стали все чаще заявлять в вакансиях различные бонусы: тринадцатую зарплату, прозрачные условия доплаты за стаж, льготные цены на продукцию, программы обучения и карьерного развития, помощь детям дошкольного и школьного возраста, соцпакет не только для сотрудника, но и для его семьи, — подчеркнули эксперты.

Для привлечения молодых специалистов работодатели начинают напрямую работать с учебными заведениями, приглашая на практику и официально трудоустраивая молодежь на это время. Но даже такие меры не решают проблему дефицита кадров в селах. На начало лета в России открыто почти 32 тысячи вакансий, конкуренция за рабочие места низкая, уточнили эксперты. При этом средняя зарплата по стране в первом квартале, по данным Росстата, превысила 66 тысяч рублей. В аграрном секторе выросла потребность не только в рабочем персонале, но и в IT-специалистах.

Ранее стало известно, что в России с января по май 2023 года на 22% выросло количество вакансий для медицинских работников. Уточняется, что на данный момент в стране было открыто более 80 тысяч вакансий в медицинской отрасли.