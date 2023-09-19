Названа тройка российских регионов с наибольшим ростом зарплат Омская область стала лидером среди регионов России по росту зарплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среднем по России зарплаты работников за год выросли на 39%, а в некоторых регионах специалистам стали платить в полтора раза больше, сообщает KP.RU со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа». Лидером по росту зарплат стала Омская область, второе место поделили Саратовская и Оренбургская области, на третьем оказалась Волгоградская область.

По информации издания, в условиях высокой конкуренции работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда. Так, в Омской области средняя зарплата составила 55 112 тысяч рублей, показав годовой рост в 51%. На втором месте — Саратовская и Оренбургская области с 50-процентным ростом (средние зарплаты — 56 388 рублей и 52 370 рублей соответственно), третье место в топ-3 заняла Волгоградская область (годовой рост зарплат — 48%, средний размер — 56 044 рубля).

Причиной роста зарплат профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с изданием назвал острый кадровый голод.

Особенно большой дефицит в тех отраслях, которые развивают импортозамещение. Во-первых, возникла острая потребность в специалистах, которые обладают нужной квалификацией. Взять с рынка готового сотрудника сложно. А на переподготовку времени нет. Во-вторых, сказывается демография. На рынок труда выходит малочисленное поколение, родившееся в 90-е годы и в начале 2000-х, — пояснил эксперт.

Ранее директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев сообщил, что в связи с низким уровнем безработицы в России продолжается рост дефицита рабочих рук. Он назвал складывающуюся ситуацию, когда многие промышленные предприятия испытывают кадровый голод, угрозой для экономики страны.