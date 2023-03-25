Путин заявил, что в курсе поставок Западом вооружения на Украину

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Президент России Владимир Путин заявил, что угроза из-за отправки вооружения Западом на Украину есть, но Москва знает об этих поставках. По его словам, за сутки ВСУ используют около пяти тысяч снарядов, а США только за один месяц производят 15 тысяч, передает РИА Новости.

Угроза, конечно, есть, когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружения. Это действительно угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, конечно, мы видим, слышим, знаем об этих планах поставок, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Запад поставляет «очень приличное» количество вооружений, пытаясь таким образом продлить конфликт.

Российская оборонная промышленность развивается очень быстрыми темпами и произведет в три раза больше боеприпасов, чем могут поставить Украине западные страны, заверил президент. Путин добавил, что за год Россия произведет свыше 1,6 тысячи танков, и их общее количество будет втрое превышать число такой техники у украинской армии. При этом Россия не допускает излишней милитаризации экономики и ничего не сокращает, подчеркнул он.

Ранее Путин учредил новую награду «За храбрость». Медалью будут награждать за отвагу и мужество, проявленные в ходе выполнения задач по защите государственных интересов.