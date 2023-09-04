Путин: ВСУ постоянно атакуют дронами газопроводы, включая «Голубой поток»

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что на газопроводы, в том числе «Голубой поток», совершаются атаки с помощью беспилотников ВСУ. Встреча двух президентов прошла 4 сентября в сочинском санатории «Русь».

Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток». <...> Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что правительство Германии приняло решение продать трубы, предназначавшиеся для «Северного потока — 2». Они были куплены у неназванной компании, участвовавшей в строительстве газопровода на участке близ острова Рюген. Покупатель труб не раскрывается.

Отмечается, что власти Германии приобрели трубы у компании Nord Stream 2 AG, объявившей о банкротстве после отмены проекта. Стоимость трех тысяч труб составила около €70 млн. Сделка была одобрена правительством США при условии, что деньги не будут переданы российской стороне.

Немецкие следователи ранее пришли к выводу, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Украина. Однако депутат Госдумы Алексей Чепа усомнился в версии специалистов. По его словам, Киев может быть причастным к совершению этих терактов, но не мог самостоятельно взорвать газопроводы. Это обусловлено тем, что у него отсутствуют возможности для осуществления таких операций на объектах, охраняемых военными кораблями США и Норвегии. Парламент считает, что взрыв был совершен основным выгодополучателем в лице США.