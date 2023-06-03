Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за столкновения поездов

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Не менее 200 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своей индийской коллеге Драупади Мурму и премьеру страны Нарендре Моди в связи с гибелью людей при столкновении поездов. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава страны отметил, что Москва разделяет скорбь тех, кто потерял близких, и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.

Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — говорится в телеграмме.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования из-за крушения поездов. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 2 июня в штате Одиша в районе станции Баханага столкнулись два состава: пассажирский Coromandel Express, направлявшийся из Калькутты в Ченнай, и грузовой поезд, следовавший из Бангалора в Калькутту. В результате аварии, по последним данным, погибло 288 человек.

На месте ЧП проходила спасательная операция, в ней были задействованы более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий. Сейчас она завершена, исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма сообщил , что на месте ж/д катастрофы идут работы по восстановлению движения.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения поездов увеличилось до 850. Издание Hindustan Times уточнило, что несколько сотен человек могут оставаться в искореженных вагонах, поэтому точное число пострадавших и погибших еще может увеличиться. Сведения о пострадавших россиянах не поступали.