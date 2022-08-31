Путин выразил соболезнования близким Горбачева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким первого президента СССР Михаила Горбачева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Горбачев был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, возглавлявшим страну в период масштабных вызовов.

Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева. <...> Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов, — сказал президент.

Путин также отметил важность гуманитарной, благотворительной и просветительской деятельности, которую Горбачев вел все последние годы.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Отвечая на вопрос о том, посетит ли Путин похороны Горбачева, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что это будет известно только после определения процедуры похорон. Она будет зависеть от пожеланий родных и близких покойного политика.