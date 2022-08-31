В Кремле допустили организацию государственных похорон Горбачева Песков заявил, что вопрос о государственных похоронах Горбачева обсудят в Кремле 31 августа

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Борис Горбачев

Решение об организации государственных похорон бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева в Кремле еще не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эту идею рассмотрят 31 августа, передает ТАСС.

Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения, — поделился Песков.

Отвечая на вопрос о том, посетит ли похороны Горбачева президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь уточнил, что это будет известно только после определения процедуры похорон. Она будет зависеть от пожеланий родных и близких покойного политика.

Ранее информированные источники сообщали, что похороны Горбачева не будут носить государственный характер.

Фото: Carsten Rehder/dpa Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо) Фото: Carsten Rehder/dpa Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо) Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо) Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо) Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене Фото: Sven Simon/SvenSimon Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе Фото: Sven Simon/SvenSimon Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/ Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/ Фото: Martin Athenstädt/dpa Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия Фото: Martin Athenstädt/dpa Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия Фото: DPA Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева) Фото: DPA Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева) Фото: Thomas Uhlemann/ZB Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева Фото: Thomas Uhlemann/ZB Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Neubauer Pavel/CTK Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу Фото: Neubauer Pavel/CTK Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе Фото: Alex Garcia/ZUMAPRESS.com Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена Фото: Alex Garcia/ZUMAPRESS.com Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.