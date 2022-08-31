Решение об организации государственных похорон бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева в Кремле еще не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эту идею рассмотрят 31 августа, передает ТАСС.
Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения, — поделился Песков.
Отвечая на вопрос о том, посетит ли похороны Горбачева президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь уточнил, что это будет известно только после определения процедуры похорон. Она будет зависеть от пожеланий родных и близких покойного политика.
Ранее информированные источники сообщали, что похороны Горбачева не будут носить государственный характер.
Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos
Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо)
Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos
Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия
Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de
Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене
Фото: Sven Simon/SvenSimon
Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе
Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa
Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве
Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/
Фото: Martin Athenstädt/dpa
Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия
Фото: DPA
Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева)
Фото: Neubauer Pavel/CTK
Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу
Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле
Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos
Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре
Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе
Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.