Путин встретится с крупным бизнесом впервые с начала СВО «Ведомости»: Путин встретится с крупным бизнесом на съезде РСПП 16–18 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который пройдет с 16 по 18 марта в московском Доме музыки, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к РСПП и администрации президента. Это произойдет впервые с начала военной операции на Украине. Отмечается, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые требуют прямого диалога с властью.

Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения, — утверждает собеседник журналистов.

Как отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, встреча будет связана с посланием президента Федеральному собранию 21 февраля и может быть посвящена в том числе вопросам экономического и технологического суверенитета. Бизнес же наверняка выскажет особое мнение по поводу взноса в бюджет, о котором заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, предположил он. Также на встрече могут поднять вопросы переориентации на новые рынки, импортозамещения, налогов, изменения направлений и логистических цепочек российского экспорта.

Член правления РСПП, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что президент может обговорить с бизнесом, «как вместе двигать страну вперед вопреки всем недружественным действиям недружественных стран».

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет. По его словам, прорабатываемый взнос не является повышением налогов. Вероятный размер взноса Белоусов не назвал.