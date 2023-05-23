Путин вручил супруге Кадырова награду «Мать-героиня»

Фото: Kremlin.ru

Церемония вручения государственных наград. Звание «Мать-героиня» присвоено Медни Кадыровой

Президент России Владимир Путин вручил супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой государственную награду «Мать-героиня». На церемонии было объявлено, что Кадырова — мать 13 детей.

Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей — в традиции нашего народа. Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания «Мать-героиня», — произнес президент в ходе вручения наград.

1 мая глава государства присвоил звание «Герой Труда РФ» пятерым россиянам, среди которых педагог-организатор гимназии в подмосковном Волоколамске Татьяна Бабурова, а также ученый-химик, академик РАН Юрий Мелехин, опубликовавший порядка 600 научных работ.

Кроме того, пять российских предприятий были награждены почетным знаком «За успехи в труде». Этого звания удостоились коллективы Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Москва), акционерного общества «Красная Звезда» (Москва) и другие.

8 марта Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, среди которых были глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова, главный врач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Галина Алексеева, начальник отдела одной из воинских частей ЗВО Татьяна Чубченко, военная медсестра Кристина Ким и другие.