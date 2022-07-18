Путин увеличил размер стипендий за создание прорывных оборонных технологий Путин увеличил размер стипендий за прорывные оборонные технологии до 800 тысяч рублей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин увеличил размер стипендий для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий с 500 тысяч до 800 тысяч рублей, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В год будет выдаваться 500 таких стипендий.

Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тысяч рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники, — говорится в указе.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о новом российском оружии против дронов «Ступор», которое прерывает связь между оператором и беспилотником, способно бить на дальность до двух километров и может повредить электронику летательного аппарата. Оружие представили в 2017 году, но впервые использовали только сейчас: украинские военные запускают много артнаводчиков — небольших беспилотников, атаковать которые из зенитных ракетных систем или из стрелкового оружия крайне неэффективно.