«Довели до совершенства»: военный эксперт оценил новое оружие против дронов Военный эксперт Леонков: новое оружие России против дронов «Ступор» прерывает связь с оператором

Фото: Министерство обороны РФ

Новое российское оружие против дронов «Ступор» прерывает связь между оператором и беспилотником, сообщил военный эксперт Алексей Леонков «ПолитЭксперту». Это «электромагнитное ружье» способно бить на дальность до двух километров и может повредить электронику летательного аппарата. Оружие представили в 2017 году, но впервые использовали только сейчас, отметил специалист.

Первоначальная дальность аппарата была всего 650 м, а это была не та дальность, на которой это ружье могло бы работать. Его довели до совершенства, Минобороны приняло средство поражения беспилотных летательных аппаратов, и поэтому оно только сейчас появилось в зоне боевых действий, — сказал Леонков.

Он добавил, что украинские военные в основном запускают много артнаводчиков — небольших беспилотников, атаковать которые из зенитных ракетных систем «все равно что пушкой по воробьям». При этом работать по дронам из стрелкового оружия тоже не лучший выход, так военные раскрывают свои позиции и попадают под огонь артиллерии, объяснил Леонков.

6 июля сообщалось о первом использовании электромагнитных комплексов «Ступор» в ходе военной операции на Украине. Новое оружие впервые применили на западе Донецкой Народной Республики.

28 июня турецкая компания Baykar Makina выступила с заявлением, что передаст бесплатно Украине три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Компания отметила, что для этого провели специальный сбор среди «бизнесменов и обычных людей».