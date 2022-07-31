Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с Министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-Морским Флотом Николаем Евменовым

Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота в ходе празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, тексты указов опубликованы на сайте Кремля. Церемония подписания документов состоялась в здании Государственного музея истории в Петропавловской крепости.

Морскую доктрину было решено скорректировать с учётом новой геополитической реальности. Обновлённые положения документа направлены на повышение национальной безопасности России. В новой морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России, заявил российский лидер Владимир Путин.

Корабельный устав Военно-морского Флота вносит изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

В воскресенье, 31 июля, в России проходят праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Морские парады традиционно состоятся в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе.

Главный парад в честь праздника в Санкт-Петербурге принимает президент Владимир Путин. В мероприятии задействовали более 3,5 тысячи военных, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок. До начала основной части парада российский лидер обошел на катере парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и поздравил экипажи.