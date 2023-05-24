Путин: Украина благополучно кассирует деньги за транзит российского газа

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Президент России Владимир Путин заявил, что Киев благополучно кассирует деньги за транзит российского газа несмотря на то, что называет Москву агрессором. Он напомнил, что газопровод «Северный поток-1» взорвали, другие нитки Запад закрыл, оставив работать одну через Украину. Трансляция велась на сайте главы государства.

«Северный поток — 1» взорвали, «Северный поток — 2» не открыли, маршрут Ямал — Европа газовый через Польшу Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Они же закрыли! Две нитки газопровода через Украину — Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что власти Украины и «Нафтогаз» хотят сохранить транзит российского газа и нефти через территорию страны. По информации The Washington Post, Киеву выгодно продолжение прокачки топлива из России в том числе для сохранения доходов. При этом украинские власти требуют от Запада ужесточения санкций против России вплоть до полного разрыва экономических связей.