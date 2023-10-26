Путин удивился зарплатам в космической отрасли Путин пообещал заняться повышением зарплат специалистов в космической отрасли

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами в космической отрасли в Подмосковье признался, что его удивил уровень их зарплат. Глава государства пообещал, что власти займутся вопросом повышения дохода таких сотрудников. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Мы обязательно над этим подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать, — сказал Путин.

Он также отметил, что космическая отрасль должна обладать собственными льготами для сотрудников. В частности, по словам главы государства, удержать молодежь может льготная ипотека. Он признал, что 14-процентная ставка, о которой ему рассказали на встрече молодые специалисты — это, «действительно, многовато». Путин указал, что данный вопрос «нужно с правительством обсуждать, с Минфином».

Также в ходе встречи президент рассказал историю о том, как его оговорка дала название космическому проекту. По словам главы государства, он на публичном мероприятии случайно назвал проект «Сферой», который до этого именовался «Эфиром», но в Роскосмосе поспешили переименовать программу.