Космический проект получил название из-за оговорки Путина Путин рассказал, как из-за его оговорки Роскосмос переименовал проект «Эфир»

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в Подмосковье рассказал забавную историю о том, как его оговорка дала название космическому проекту. По словам главы государства, он на публичном мероприятии случайно назвал проект «Сферой», который до этого именовался «Эфиром». Но в Роскосмосе поспешили переименовать проект. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Приехал в Кремль, бывшему руководителю Роскосмоса позвонил и говорю: «Слушай, Дим (Дмитрий Рогозин, экс-глава Роскосмоса. — NEWS.ru), извини, я оговорился, сказал «проект „Сфера“». Он говорит: «А есть проект «Сфера». Я говорю: «Как? Я же оговорился». Он говорит: «Нет, мы уже все переписали». Я не успел доехать, а уже называется «Сфера», — пошутил Путин.

О проекте «Эфир» российский лидер говорил во время прямой линии в 2018 году. В рамках программы подразумевается запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Президент также рассказал, что нынешний глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил о причинах крушения автоматической станции «Луна-25». Путин отметил, что даже при высоком уровне нормативного регулирования космической отрасли подобные инциденты случаются.