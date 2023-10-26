Путину доложили о причинах сбоя «Луны-25» Путин сообщил, что глава Роскосмоса доложил о причинах сбоя «Луны-25»

Фото: iki.cosmos.ru

«Луна-25»

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли на территории ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве сообщил, что глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил о причинах аварии с автоматической станцией «Луна-25». Глава государства отметил, что даже при высоком уровне нормативного регулирования подобные инциденты случаются. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Даже при современных избыточных требованиях все-таки такие сбои, как с «Луной-25», происходят. Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов. <...> [Борисов] уже доложил, что в принципе понятно, что там произошло [с «Луной-25»]. Это все произошло, несмотря на это регулирование, — сказал президент.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что крушение автоматической станции могло произойти из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л. В госкорпорации уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный характер, из-за чего в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров.