Путин назвал российские системы ПВО одними из лучших в мире

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, что отечественные комплексы ПВО являются одними из лучших в мире. По его словам, военно-промышленный комплекс РФ производит в три раза больше ракет, чем США, изготавливающие снаряды для ЗРК Patriot. Уровень отечественного производства сопоставим с мировым, подчеркнул глава государства.

Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире, — заявил Путин.

Путин назвал российские ПВО современными и надежными. Системы противовоздушной обороны работают исправно, добавил он.

То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза, — подчеркнул Путин.

Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за обстрелов населенных пунктов со стороны Украины с начала спецоперации погибли 25 человек. Глава региона добавил, что еще 96 получили ранения.

В регионе продлили до 4 февраля «желтый» уровень террористической опасности.