В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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Установленный в Белгородской области «желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлевается до 4 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. При «желтом» уровне террористической угрозы вводится режим усиления работы спецслужб.

До 4 февраля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан, — говорится в сообщении.

Всего в России есть три уровня террористической угрозы. Повышенный («синий») устанавливают, если есть информация о возможности совершения теракта. Высокий («желтый») — если такая информация подтверждена. Критический («красный») — когда теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его угрозу.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что в результате обстрела окраин Шебекино были повреждены линии электропередачи. Гладков добавил, что абонентов начали переводить на резервные линии.

Город Шебекино регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Так, 15 января Гладков сообщал об обстреле рынка под Белгородом. По его словам, в результате никто не пострадал.