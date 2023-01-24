Гладков назвал число жертв обстрелов ВСУ Белгородской области Гладков: в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погибли 25 человек

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В Белгородской области из-за обстрелов населенных пунктов со стороны Украины с начала спецоперации погибли 25 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Глава региона добавил, что еще 96 получили ранения.

Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено, — сообщил Гладков.

Гладков добавил, что семьям погибших и раненых мирных жителей власти региона оказывают материальную помощь в таком же размере, как и военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Мы приняли решение с начала специальной военной операции, что в случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тысяч [рублей] выплачиваем, если происходит самое тяжелое, когда гибнет, то мы выплачиваем млн млн рублей. И мы эти же решения распространили на мирных жителей, — сказал глава региона.

Ранее в регионе до 4 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности. 19 января белгородский губернатор заявил, что область трижды за сутки попала под обстрел ВСУ. Отмечается, что ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Впоследствии под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе. В третий раз целью стал Белгородский район, жертв и пострадавших нет.

17 января белгородский губернатор рассказал, что в результате обстрела окраин Шебекино были повреждены линии электропередачи. Гладков добавил, что абонентов начали переводить на резервные линии.