Путин скрыл золотовалютные резервы России от недружественных стран Путин подписал закон об отнесении к гостайне информации о золотовалютных резервах России

Фото: kremlin

Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон, который относит к государственной тайне информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России. Эти сведения засекречиваются в связи с недружественными действиями иностранных государств, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До настоящего времени информация о золотовалютных резервах к гостайне не относилась. Однако в связи с текущей ситуацией было принято решение защитить ее от возможности получения недружественными государствами.

Документ также допускает возможность реорганизации российских банков, попавших под санкции. Целью данной меры является образование нового юрлица, наделенного активами, которые были заморожены в результате ограничительных мер. Все обязательства к реорганизуемым банкам со стороны зарубежных кредиторов будут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.

Ранее сенатор Сергей Рябухин пояснил, что в отношении России ведется экономическая война, По его словам, Запад «самым бессовестным образом» украл золотвалютные резервы страны на 300 млрд рублей. Отнесение информации о них к гостайне необходимо для защиты имущества как государства, так и граждан. Его поддержал депутат госдумы Анатолий Аксаков, назвав данную меру вынужденной, но необходимой.

В мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России для помощи в восстановлении Украины после военной операции. В Кремле заявили, что такие действия абсолютно незаконны и противоречат всем нормам международного законодательства.