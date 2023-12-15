Путин сказал, кому сохранят поддержку при ожидаемом дефиците бюджета Путин: дефицит бюджета в России по итогам 2023 года не превысит 2% ВВП

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Дефицит бюджета в России по итогам года окажется ниже 2% ВВП, рассказал президент РФ Владимир Путин на съезде железнодорожников. По его словам, это позволит властям сохранить действующие меры поддержки семей, передает пресс-служба Кремля.

Вчера только вечером председатель правительства [Михаил Мишустин] докладывал, что дефицит бюджета, скорее всего, будет даже ниже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей, — сказал глава государства.

30 ноября Мишустин заявил, что доходы бюджета оказались выше на 3% по сравнению с прогнозом. По словам премьер-министра, таких показателей удалось добиться за счет роста ВВП. По его словам, это стало возможно благодаря решениям президента о поддержке различных отраслей и граждан. Так, с января по октябрь рост ВВП составил 3,2%, при этом наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности, отметил председатель правительства.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что новые регионы России имеют огромный промышленный потенциал. Так, на прямой линии Путин заявил, что в 2023 году ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье заплатили в бюджет 170 млрд рублей. По словам экономиста, это только стартовая сумма, в дальнейшем она будет расти.