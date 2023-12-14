Новые регионы будут восстанавливать свою экономику, увеличивая федеральный бюджет государства, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, перспективы развития этих регионов и их вхождение в экономическую и социальную жизнь России весьма высоки.

Новые регионы России в 2023 году заплатили весьма значительную сумму в бюджет — 170 миллиардов рублей. Причем это стартовая сумма, в дальнейшем она будет только увеличиваться, потому что территории будут сами восстанавливаться на своей основе, и другие соседние регионы поспособствуют стабилизации их развития. У новых регионов богатые индустриальные и другие промышленные позиции. Если все это будет восстанавливаться на новой технологической основе, то перспективы регионов весьма серьезные, рассказал Беляев.

Экономист отметил, что новые регионы способны на самостоятельное развитие. По его мнению, помощь на их восстановление в будущем «не ляжет грузом» на бюджет государства.

Но на мой взгляд, поступление средств в бюджет — это не самый главный показатель. Основное — это развитие экономического базиса, на основе которого создаются рабочие места и продукция, продающаяся и удовлетворяющая потребности населения и корпоративного сектора. При работе такого механизма экономика регионов будет играть даже не первое и не второе место, заключил Беляев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что в российском бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн рублей на развитие новых регионов. По словам главы государства, бывшие украинские власти не уделяли этим территориям должного внимания.

 