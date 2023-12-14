Аналитик рассказал, что получит российская экономика от новых регионов РФ Экономист Беляев: новые регионы России имеют огромный промышленный потенциал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые регионы будут восстанавливать свою экономику, увеличивая федеральный бюджет государства, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, перспективы развития этих регионов и их вхождение в экономическую и социальную жизнь России весьма высоки.

Новые регионы России в 2023 году заплатили весьма значительную сумму в бюджет — 170 миллиардов рублей. Причем это стартовая сумма, в дальнейшем она будет только увеличиваться, потому что территории будут сами восстанавливаться на своей основе, и другие соседние регионы поспособствуют стабилизации их развития. У новых регионов богатые индустриальные и другие промышленные позиции. Если все это будет восстанавливаться на новой технологической основе, то перспективы регионов весьма серьезные, — рассказал Беляев.

Экономист отметил, что новые регионы способны на самостоятельное развитие. По его мнению, помощь на их восстановление в будущем «не ляжет грузом» на бюджет государства.

Но на мой взгляд, поступление средств в бюджет — это не самый главный показатель. Основное — это развитие экономического базиса, на основе которого создаются рабочие места и продукция, продающаяся и удовлетворяющая потребности населения и корпоративного сектора. При работе такого механизма экономика регионов будет играть даже не первое и не второе место, — заключил Беляев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что в российском бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн рублей на развитие новых регионов. По словам главы государства, бывшие украинские власти не уделяли этим территориям должного внимания.