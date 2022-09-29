Путин: санкции против России не должны касаться спортсменов Путин: санкции против российских спортсменов противоречат принципу «спорт вне политики»

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Президент России Владимир Путин

Санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики», заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к международному форуму «Россия — спортивная держава». По его словам, которые приводит ТАСС, в России чтут идеалы олимпизма, и она всегда будет радушной и гостеприимной страной для соревнований представителей разных государств.

Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений.<...> Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых ‒ взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», — отметил глава государства.

17 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу. Соответствующее письмо она направила президенту УЕФА Александеру Чеферину. По словам министра, Россия нарушает международное право, поэтому футбол должен продемонстрировать «единую позицию против нарушения прав человека».

Впоследствии стало известно, что сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Причиной названо февральское решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о приостановке участия клубов и сборной РФ в соревнованиях этой организации. Жеребьевка отборочного турнира пройдет 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне, сам чемпионат Европы будет длиться месяц — с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.