Путин: Россия не стремится к возвращению СССР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Развал СССР обернулся национальной катастрофой, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ. Он отметил, что Советский Союз уже не вернуть, но Россия и не стремится к этому. Глава государства отметил, что, несмотря на это, в мире «нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые считают себя частью России».

Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся, — заявил Путин.

Он напомнил, что в 1991 году в Беловежской пуще был развален СССР и люди в одночасье оказались вне своей Родины. Президент также отметил, что СССР развалили вопреки мнению большинства людей и без осознания последствий.

Тогдашние политики развалили нашу великую страну. Просто поставили народ перед фактом, — напомнил Путин.

В декабре прошлого года Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Он отметил, что это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.