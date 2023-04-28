Путин: Россия не будет следовать правилам, написанным «под одеялом» Путин раскритиковал Запад за международные правила, написанные «под одеялом»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия не намерена следовать правилам, которые устанавливают некоторые «бывшие партнеры», заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге. При этом он обратил внимание на непрозрачность этих правил.

Какие правила? Уже много раз об этом говорил, их никто не видел. Кто их написал эти правила? У себя где-то под одеялом это пишут и сами под одеялом что-то делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем и следовать им тоже не собираемся, — сказал Путин.

При этом даже в таких условиях интенсивность международных контактов лишь нарастает, заявил президент. Путин заверил, что Россия не намерена изолировать себя от мирового сообщества. Он призвал развивать парламентскую дипломатию в стране, несмотря на разрушение каналов диалога с некоторыми странами.

Ранее президент заявлял, что США действуют только исходя из собственных эгоистических интересов, не считаясь с союзниками, а те понимают это, но ничего не могут сделать. Российский лидер напомнил, как США в своё время унизили Францию, отобрав заказ на подводные лодки для Австралии.