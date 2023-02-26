Путин: США унижают своих союзников, а те только «умываются»

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Конгресс США

США действуют только исходя из собственных эгоистических интересов, не считаясь с союзниками, а те понимают это, но ничего не могут сделать, заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Российский лидер напомнил, как США в своё время унизили Францию, отобрав заказ на подводные лодки для Австралии.

У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии — и все, унизили просто страну, и все умылись, сказали: «Спасибо большое, заходите еще», — сказал Путин.

Он также напомнил, что власти США приняли законы по борьбе с инфляцией, подразумевающие щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и различного энергетического оборудования, если эта продукция выпущена на территории Америки. Кроме того, президент обратил внимание на то, что США переманивают к себе европейский бизнес, действуя отнюдь не по-союзнически.

Ранее Путин заявил, что США после холодной войны объявили себя посланниками Бога на земле, без ответственности, только с интересами. При этом он отметил, что изъян заложен в самой идее, в которой есть одна держава с кругом приближенных государств.