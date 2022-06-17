Путин: США объявили себя посланниками Бога на земле Путин заявил, что США после холодной войны объявили себя посланниками Бога на земле

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

США после холодной войны объявили себя посланниками Бога на земле, без ответственности, только с интересами, заявил президент России Владимир Путин, выступая Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, изъян заложен в самой идее, в которой есть одна держава с кругом приближенных государств.

США, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланником Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. При чем эти интересы объявляются священным, — заявил Путин.

Он добавил, что страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом, противодействуя ходу истории и считая себя исключительными.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин на Петербургском международном экономическом форуме большую часть выступления посвятит задачам экономического развития. По его словам, эти актуальные задачи сейчас стоят перед страной, и будут стоять завтра.