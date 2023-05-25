Путин проводит встречу с Алиевым

Фото: president.az

Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве. Слева – президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Большом Кремлевском дворце. После этого у российского лидера должна состояться беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что у Путина состоятся две двусторонние встречи — с президентом Азербайджана и премьером Армении. После этого, по его словам, ожидаются трехсторонние переговоры в формате Путин — Алиев — Пашинян.

Ранее Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на результативность переговоров между Пашиняном и Алиевым. Представитель Кремля также выразил надежду, что взаимодействие Москвы и Баку по линии СМИ будет расширяться, поскольку это является важной составляющей общего комплекса двустороннего сотрудничества России и Азербайджана, отметил он.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Карабах частью Азербайджана. Премьер-министр Армении отметил, что взамен Баку должен предоставить гарантии безопасности для армянских жителей региона.