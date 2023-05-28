Путин проведет международные переговоры и совещание с Совбезом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести очные международные переговоры и оперативное совещание Совета безопасности РФ, сообщили журналисты в эфире шоу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По их словам, также российский лидер собирает совещание с правительством.

У Путина в графике международные переговоры, они пройдут очно. И также в планах совещание с правительством, а еще оперативное заседание с членами Совета безопасности, и немало других мероприятий, — сообщил тележурналист.

Кроме этого, Путин рассчитывает посетить одну из крупнейших детских больниц в Московской области, а также столичный Центр креативных профессий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует в скором времени созвониться с Путиным, чтобы обсудить происходящие на Украине события. По его словам, с момента последнего телефонного разговора прошло очень много времени и в «подходящий момент» контакт будет восстановлен. В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Шольцем. По словам Пескова, пока что власти ФРГ не инициировали телефонный разговор.