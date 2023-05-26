В Кремле оценили возможность переговоров Шольца и Путина Песков: Путин открыт дли диалога с Шольцем

Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на заявление немецкого политика, который рассказал, что хочет в ближайшее время позвонить Путину. По словам Пескова, пока что власти ФРГ не инициировали телефонный разговор, передает РИА Новости.

Пока не звонил. Пока какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею. Разговаривать надо! Президент Путин остается открытым для диалога, — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что для России основная цель ведения диалога с лидерами стран Запада — защита интересов страны.

Ранее Шольц заявил, что планирует в скором времени созвониться с Путиным, чтобы обсудить происходящие на Украине события. По его словам, с момента последнего телефонного разговора прошло очень много времени и в «подходящий момент» контакт будет восстановлен. В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря.

Шольц ранее раскрыл ряд деталей телефонных разговоров, которые он вел с Путиным. По его словам, порой их беседы длились до полутора часов. Он добавил, что стороны всегда сохраняли вежливый тон. Что касается разговоров по украинской тематике, то в них выявлялись «серьезные различия во мнениях», добавил Шольц.