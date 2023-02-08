Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД РФ Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД РФ Богданову и Грушко

Фото: МИД РФ

Михаил Богданов

Президент России Владимир Путин продлил на год полномочия заместителям главы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Богданов занимает свой пост с 2011 года и курирует вопросы отношений со странами Африки и Ближнего Востока. Грушко был назначен заместителем в 2018 году, до этого он шесть лет был постпредом РФ при НАТО.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу и заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу, — говорится в документе.

6 февраля Путин назначил бывшего главу МВД страны Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности, теперь на этой должности будет работать Алексей Шевцов.

Ранее президент России отправил в отставку первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова, который занимал этот пост с 2013 года. В Совбезе сообщили, что Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и перейдет на другую работу.