Путин призвал Украину вспомнить гопак и «не плясать под чужую дудку»

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Президент РФ Владимир Путин

Танго — это хорошо, однако Украине не стоит забывать про гопак, иначе киевское руководство так и продолжит «плясать под чужую дудку», заявил президент России Владимир Путин, комментируя высказывание главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что для переговоров Москвы и Киева, как и для танго, нужны двое. Во время встречи с белорусским коллегой Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, однако украинские власти на официальном уровне запретили их проведение, передает ТАСС.

Танго — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка, — сказал глава государства.

Ранее Блинкен заявил, что Украина вступит в переговоры, если Россия проявит такую инициативу, однако, по его словам, Путин пока не проявляет заинтересованности в дипломатии. Глава Госдепа подчеркнул, что «для танго нужны двое».

Американский дипломат добавил, что боевые действия должны разрешиться «на справедливых и устойчивых условиях», а они в свою очередь должны будут «отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Путин в свою очередь заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом. Президент отметил, что для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов.