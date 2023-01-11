Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов в новых регионах

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Президент России Владимир Путин

Нельзя откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях РФ, несмотря на текущую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с правительством. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году новые регионы России должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, соцуслуг и других параметров качества жизни. На совещании президент поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий.

На отдельных территориях продолжаются и боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. <...> Но все это не повод для того, чтобы взять паузу, отложить на потом решение самых насущных вопросов. <...> Важно задать четкие, понятые для граждан ориентиры развития новых регионов России, — сказал Путин.

Вместе с тем российский президент подчеркнул необходимость в помощи по вопросам инвестиций в новые регионы России, обратив внимание на первоочередную поддержку местного бизнеса.

Если нужны инвестиции из каких-то серьёзных российских источников, от наших крупных компаний – частных, государственных, нужно этому способствовать. Но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес, — заявил глава России.

Путин добавил, что новые территории России нужно подключить к реализации нацпроектов.

Ранее председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков доложил президенту России Владимиру Путину о работе банка, в том числе в новых субъектах страны. По его словам, кредитор успешно не только осуществляет финансовые услуги, но и открывает новые рабочие места.