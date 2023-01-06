Глава Промсвязьбанка рассказал Путину о работе в новых регионах России

Фото: kremlin.ru

Встреча с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков доложил президенту России Владимиру Путину о работе банка, в том числе в новых субъектах страны. По его словам, кредитор успешно не только осуществляет финансовые услуги, но и открывает новые рабочие места.

Работает более чем 1200 человек уже, в том числе из местного населения. Считаем, что это наша важная, большая задача. Сейчас очень удобно пользоваться банковской инфраструктурой при выплате тех же социальных пособий, при каких-то платежах, пенсиях, различных видах пособий. И платежи те же, будь то ЖКХ, мобильная связь, получение переводов, средств из других субъектов Российской Федерации — все это сейчас доступно, — сказал Фрадков.

Он отметил, что эта работа будет активно продолжаться, постепенно начинается кредитование как крупного бизнеса, так и малого со средним.

Кроме того, Фрадков доложил о выполнении поручения по работе в Крыму. По его словам, банк вышел работать на полуостров, где открыл отделения во всех крупных городах республики. В Севастополе был открыт центр IT-разработок, куда, по сведениям Фрадкова, многие молодые специалисты едут работать.

Глава Промсвязьбанка отметил, что в 2024 году объем финансирования программ Крыма составит со стороны банка не менее 225 млрд рублей.

Ранее Промсвязьбанк сообщил о запуске комплексного банковского обслуживания для бизнеса и жителей ДНР и ЛНР. В ходе рабочей поездки Фрадков встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и его луганским коллегой Леонидом Пасечником. Во время визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития обеих республик.