Путин присвоил девяти городам звание «город трудовой доблести»

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти городам, указ опубликован на портале правовой информации. В список этих городов вошли Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Горловка, Луганска, Орск и Якутск.

За значительный вклад жителей городов достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ «Город трудовой доблести» Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску, — сообщается в указе.

Ранее 15 ноября Путин подписал указы о присвоении звания городов воинской славы Мелитополю и Мариуполю. Звания присвоены городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Ранее с соответствующим докладом к президенту России обратился глава Российской академии наук Геннадий Красников, отметив, что именно в Мелитополе и Мариуполе был проявлен массовый героизм.