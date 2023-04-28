Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда, награжденных соответствующим знаком, к ветеранам Великой Отечественной войны, документ опубликован на портале правовой информации. Теперь ветераны будут получать две пенсии (страховую по старости и по инвалидности) и освобождены от уплаты консульских сборов. Также они смогут получать бесплатные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в стационаре.

Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты, — говорится в документе.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в конце января выступил с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы Советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.

Ранее политолог Семен Багдасаров заявил, что на фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина. По его мнению, основанием для этого могли бы стать не только победа в Великой Отечественной войне, но и послевоенное создание передовой на тот момент техники в кратчайшие сроки.