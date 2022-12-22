Политолог объяснил необходимость реабилитации Сталина Политолог Багдасаров: реабилитация Сталина на фоне СВО смогла бы поднять дух народа

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Иосиф Сталин

На фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина, считает политолог Семён Багдасаров. По его словам, которые передает ИА SM.News, это бы поддержало 80% россиян. Эксперт полагает, что реабилитация экс-главы СССР поднимет дух народа.

Вот сейчас, когда мы противостоим Западу, когда нужно сплочение, то, если большинство население поддержит <...> Можно и дополнительно провести опросы, если кому нужно, но бессмысленно – 80% населения высказались, что они за <...>В общем, это поднимет дух нашего народа и наконец люди поймут, что это не так, что наша история была, а сейчас её нет, – убежден Багдасаров.

Политолог считает, что личность Сталина следует реабилитировать в том числе из-за достижений, которых СССР достиг в период его правления. Помимо победы в Великой Отечественной войне, речь идет о создании передовой на тот момент техники в кратчайшие сроки послевоенного периода, уточнил эксперт.

Праправнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад, комментируя предложение партии «Коммунисты России» перенести останки его прадеда в мавзолей, ранее заявил, что выступает в поддержку эксгумации, но с иной целью — провести их ДНК-тест. По его словам, это помогло бы разоблачить самозванцев, выдающих себя за потомков советского лидера. При этом он напомнил, что сам Сталин хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Надеждой Аллилуевой на Новодевичьем кладбище.