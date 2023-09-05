Путин поддержал идею создания национального центра исторической памяти

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

России нужен национальный центр исторической памяти, заявил президент страны Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа». Глава государства отметил, что стране необходимы механизмы защиты, которые смогут противостоять попыткам использовать историю как оружие.

Нам нужен адекватный механизм защиты, который способен не только отражать, но и предотвращать попытки использовать историю как оружие. Звучали предложения создать национальный центр исторической памяти. Нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам заседания, — отметил Путин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что в школах и вузах следует устраивать встречи участников СВО с детьми и молодежью в рамках работы по патриотическому воспитанию. Парламентарий считает, что обязанность по организации встреч ветеранов с молодежью необходимо возложить на образовательные учреждения, причем патриотическая работа должна вестись на протяжении всего образовательного процесса.

При этом стало известно, что расходы правительства на патриотическое воспитание граждан выросли втрое и составили 11,4 млрд рублей. Изначально на эти цели закладывалось лишь 5 млрд рублей. По мнению экспертов, рост расходов указывает на высокую степень важности воспитания молодежи для государства.