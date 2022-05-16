Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

Президент России Владимир Путин во время встречи лидеров государств — членов Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле / Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, это «было бы уместно и правильно».

В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнёрами — Шанхайской организацией сотрудничества и Содружеством Независимых Государств. Было бы уместно и правильно предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества на постсоветском пространстве между членами ОДКБ, в том числе в рамках ООН и других международных площадок.

В ходе выступления на саммите президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев».

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что Организация Договора о коллективной безопасности будет расширяться. Он отметил, что к организации ОДКБ могут примкнуть десятки стран, поскольку организация продемонстрировала свою боеготовность и миролюбие.