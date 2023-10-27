Путин предложил брать деньги «за космос» Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы предоставлять услуги Роскосмоса на платной основе. Слова главы государства прозвучали на совещании о развитии ракетно-космической отрасли, которое прошло в четверг, 26 октября. По мнению Путина, полученные средства следует направлять на развитие спутниковых группировок.

В ходе совещания президент отметил, что в настоящее время государственные структуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно. В этой связи частным компаниям, работающим в этой же отрасли, сложно иметь доступ к госзаказу.

Конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок, — предложил глава государства.

Также в ходе совещания Путин поручил кратно увеличить состав российской орбитальной группировки. По словам главы государства, для реализации задачи необходимо наладить серийное производство космических аппаратов, радикально снизить стоимость доставки спутников на околоземную орбиту и создать инфраструктуру для массовых запусков, обеспечив доступ к ней для частных технологических компаний.

Ранее в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в Подмосковье Путин рассказал историю о том, как его оговорка дала название космическому проекту. По словам главы государства, он на публичном мероприятии случайно назвал проект «Сферой», который до этого именовался «Эфиром», но в Роскосмосе поспешили его переименовать.