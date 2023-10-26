Путин поручил кратно увеличить состав российской орбитальной группировки

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли поручил в кратчайшие сроки кратно увеличить состав российской орбитальной группировки. Он подробно остановился на том, что необходимо для выполнения этой задачи.

В тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных многоспутниковых группировок, — сказал глава государства.

По его словам, для реализации задачи необходимо, в первую очередь, наладить серийное производство космических аппаратов, перейти к их конвейерной сборке. Также следует радикально снизить стоимость доставки аппаратов на околоземную орбиту и создать необходимую инфраструктуру для массовых запусков спутников, обеспечить доступ к ней для частных технологических компаний.

В качестве третьего пункта президент назвал четкое понимание того, какие конкретно услуги, продукты и сервисы потребуются государственным и частным заказчикам не только в ближайшее время, но и в отдаленной перспективе. При этом качество предоставляемых сервисов должно только расти, подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами в космической отрасли в Подмосковье признался, что его удивил уровень их зарплат. Президент пообещал, что власти займутся вопросом повышения дохода таких сотрудников. Он также отметил, что космическая отрасль должна обладать собственными льготами для сотрудников. В частности, по словам Путина, удержать молодежь может льготная ипотека.