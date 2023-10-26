Путин призвал уменьшить стоимость доставки спутников на орбиту

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Президент России Владимир Путин

Необходимо радикально снизить стоимость доставки спутников на орбиту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли, передает РИА Новости. По его мнению, также следует допустить к запуску аппаратов частные компании.

Нужно существенно, а точнее, радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на околоземную орбиту, создать необходимую инфраструктуру именно для массовых запусков спутников, включая малые космические аппараты, и обеспечить доступ к ней для частных технологических компаний, — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что такое решение позволит ускорить развитие рынка космических услуг. Он призвал учесть данные аспекты при работе по созданию новой российской ракетной техники.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами в космической отрасли в Подмосковье признался, что его удивил уровень их зарплат. Глава государства пообещал, что власти займутся вопросом повышения дохода таких сотрудников. Он также отметил, что космическая отрасль должна обладать собственными льготами для сотрудников. В частности, по словам главы государства, удержать молодежь может льготная ипотека.