Путин поздравил да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Луис Лула да Силва

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщается на сайте Кремля. Глава российского государства поздравил да Силву с победой на выборах и пожелал ему успехов в новой должности. Также стороны обсудили сотрудничество двух стран на мировой арене, в том числе и в рамках БРИКС.

В ходе телефонного разговора с избранным президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и <...> пожелал успехов в государственной деятельности, — следует из релиза.

В Бразилии 30 октября прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Его уже объявили победителем в Верховном избирательном суде страны. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступит в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

Политтехнолог Сергей Маркелов ранее рассказал, что да Силва является другом России. Он напомнил, что да Силва уже был президентом ранее и поддерживал сотрудничество с Москвой, поэтому ждать от него каких-либо неожиданных вещей не стоит.