США предрекли проблемы после смены президента в Бразилии Депутат Белик: новый президент Бразилии представляет левые силы, негативно настроенные к США

Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Победивший на выборах президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва является представителем левых сил, которые положительно относятся к России и испытывают негативный настрой к США, по чьей вине Бразилия терпела перевороты и политические репрессии еще с середины прошлого века, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий не исключил, что Бразилия уделит достаточное внимание пророссийскому направлению в государственной политике, а негативное отношение к Вашингтону еще больше объединит страны.

Противостояние нечистоплотной геополитической игре Штатов также является моментом, который объединяет Россию и Бразилию. Для России важно выстраивание конструктивных отношений с крупнейшей страной Южной Америки, входящей наряду с Россией в БРИКС, у истоков этого объединения, к слову, тоже стоял да Силва. Поэтому не исключено, что Бразилия уделит достаточное внимание пророссийскому направлению в своей политике, — сказал Белик.

Депутат напомнил, что период минувшего президентства Лулы да Силвы, который был главой Бразилии в течение двух сроков, имеет большое значение для Бразилии, так как во многом его политика способствовала экономическому подъему страны, реализации программ социального обеспечения, борьбе с бедностью и решению многих других внутренних проблем.

В Бразилии 30 октября прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Его уже объявили победителем в Верховном избирательном суде страны. Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей.

Президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах. Российский лидер пожелал своему бразильскому коллеге не только успехов на посту главы государства, но также здоровья и благополучия.