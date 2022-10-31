«Наш старый друг»: политтехнолог о победе да Силвы на выборах в Бразилии Политтехнолог Маркелов: победивший на выборах в Бразилии Лула да Силва является другом России

Фото: IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Победивший на президентских выборах в Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва так же, как и его соперник и действующий лидер государства Жаир Болсонару, является другом России, заявил в беседе с «360» политтехнолог Сергей Маркелов. Он напомнил, что да Силва уже был президентом ранее и поддерживал сотрудничество с Москвой, поэтому ждать от него каких-либо неожиданных вещей не стоит.

Лула да Силва — наш старый друг. Он ведь во второй раз пришел во власть. Оба эти политика, которые участвовали в выборах в Бразилии, наши друзья, такие буревестники на латиноамериканском континенте. Поэтому каких-то вещей, связанных с чем-то неожиданным, ждать не надо, — уточнил Маркелов.

Политтехнолог рассказал об экономическом сотрудничестве Бразилии и России. Он отметил, что в Южной Америке представлены «Газпром», «Роснефть», Росатом и другие российские компании. Россия и Бразилия также сотрудничают по линии сельского хозяйства, например, поставки зерна и удобрений, уточнил специалист. Он убежден, что да Силва четко понимает, по каким экономическим каналам следует взаимодействовать с Россией.

В Бразилии 30 октября прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Его уже объявили победителем в Верховном избирательном суде страны. Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей.