Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости, который в республике будут отмечать 28 мая. Глава РФ заявил о высоком уровне российско-азербайджанских союзнических отношений и активной роли Баку на международной арене. Текст поздравления опубликован на сайте президента Азербайджана.

Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене и играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня. Российско-азербайджанские отношения достигли уровня союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество по различным направлениям, — говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями Москвы и Баку будет обеспечено дальнейшее развитие всего комплекса партнерских отношений на благо жителей соседствующих стран. Президент РФ пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а жителям республики — счастья и процветания.

25 мая в Москве должны состояться переговоры Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле рассчитывают на результативность встречи.

Пашинян ранее выразил надежду на скорое подписание мирного договора с Азербайджаном. Он предположил, что это произойдет 1 июня в ходе встречи в Кишиневе. Глава правительства также допустил, что 25 мая в Москве будут подписаны документы об открытии региональных коммуникаций.

Алиев в свою очередь заявил, что рассчитывает на положительный результат мирных переговоров с властями Армении. Он подчеркнул, что подписание мирного договора между двумя республиками Южного Кавказа неизбежно.